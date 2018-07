PS vai "ouvir" o país para preparar debate do Estado da Nação

Entre os dias 5 e 10 de Julho, um conjunto de membros do Governo vão passar por todos os distritos de Portugal continental para "com o objectivo de ouvir os seus militantes e simpatizantes preparando o Debate do Estado da Nação".

Lusa

Depois de em 2014 ter realizado eleições primárias abertas a simpatizantes para eleger o secretário-geral, o PS volta a apostar na abertura do partido. A partir desta quinta-feira, 5 de Julho, e até ao dia próximo dia 10, vários elementos do Governo socialista vão percorrer o país para auscultar o sentimento dos portugueses e assim preparar o debate do Estado da Nação que terá lugar a 13 de Julho.

Em comunicado enviado às redacções, o PS refere que vai passar por todos os distritos de Portugal continental "com o objectivo de ouvir os seus militantes e simpatizantes preparando o debate do Estado da Nação, que terá lugar no Parlamento, no próximo dia 13 Julho.

Com esta iniciativa, o PS propõe-se "sinalizar a sua abertura à participação dos cidadãos na discussão de temas de relevante interesse e de actualidade". Este périplo começa amanhã com duas iniciativas simultâneas na Guarda e em Setúbal. O secretário de Estado da Protecção Civil, José Artur Neves, na Guarda, e o ministro do Planeamento e Infra-estruturas, Pedro Marques, em Setúbal, são os primeiros membros do Executivo socialista a participar.

O primeiro-ministro António Costa fecha a iniciativa no dia13 de Julho numa sessão que terá lugar na Faculdade de Arquitectura da Universidade de Lisboa.