O PS vai voltar a indicar os nomes de Francisco Louçã, do BE, Domingos Abrantes, do PCP, e Carlos César, ex-líder do Grupo Parlamentar socialista, para o Conselho de Estado, disse hoje à agência Lusa fonte do partido.A eleição dos cinco membros do Conselho de Estado eleitos pela Assembleia da República realiza-se na sexta-feira da próxima semana e os nomes têm de ser indicados até hoje. O PSD terá de indicar dois nomes para este órgão.Há quatro anos, na sequência dos acordos com o BE, PCP e PEV que permitiram a viabilização de um Governo do PS com apoio da esquerda parlamentar, os socialistas tinham também indicado Francisco Louçã, Domingos Abrantes e Carlos César.