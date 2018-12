PSD aberto a negociar Lei de Bases com o PS

O Presidente da República avisou já que só promulga um diploma para uma nova Lei de Bases da Saúde que mereça acordo do PS e do PSD. Sociais-democratas criticam deriva ideológica na proposta do Ministério da Saúde, mas estão disponíveis para negociar.

O partido liderado por Rui Rio está disponível para negociar no Parlamento a Lei de Bases para o Serviço Nacional de Saúde. Uma abertura que, até ver, choca com a viragem à esquerda preconizada no documento aprovado esta quinta-feira em Conselho de Ministros.





Ao Negócios, o ex-ministro da Saúde e coordenador para este sector do Conselho Estratégico Nacional do PSD, Luís Filipe Pereira, garante que os sociais-democratas não têm ainda uma posição definitiva sobre este assunto.





Primeiro porque a proposta do Ministério da Saúde para a nova Lei de Bases do SNS não foi ainda analisada em pormenor pelos sociais-democratas e, em segundo lugar, porque a posição final do partido só poderá ser adoptada depois de os órgãos próprios se reunirem, o que ainda não aconteceu.



Ontem, à saída do Natal dos Hospitais, o Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa avisou já que qualquer proposta de alterações estruturais numa área tão sensível como a Saúde só merecerá promulgação em Belém se houver um entendimento amplo no Parlamento.



"Penso que uma Lei dessas tem que ser transversal, ter o máximo acordo possível para não mudar de Governo para Governo. A última vigora há 28 anos e, portanto, isto significa que não é para ser votada por uma maioria durante quatro anos e depois mudada daí a quatro anos, e daí a quatro anos", disse Marcelo sublinhando que tal acordo deve ter apoio "sobretudo dos partidos com maior representatividade". Ou seja, este entendimento terá de passar necessariamente por um acordo de regime que inclua os dois maiores partidos, PS e PSD.



Seja como for, e apesar de Luís Filipe Pereira considerar que os problemas que o SNS enfrenta seriam resolúveis havendo vontade política, não sendo necessária uma nova Lei de Bases, o PSD está aberto a negociar. Em Junho, o presidente social-democrata, Rui Rio, já havia demonstrado disponibilidade para negociar "reformas estruturais", sempre assegurando a "defesa de um SNS em convivência com o sector privado e social".



Difícil conciliar posições do PSD e do BE