PSD admite problemas de constitucionalidade na proposta do CDS sobre combustíveis

"A proposta do PSD pode e deve já amanhã ser cumprida pelo governo para devolver aos portugueses as centenas de milhões de euros de impostos sobre os combustíveis que está em 2018 a cobrar a mais do que estava previsto no Orçamento do Estado, devolvendo via Imposto Sobre Combustíveis (ISP) esse excesso", defendeu o vice-presidente da bancada do PSD, António Leitão Amaro, em declarações aos jornalistas no parlamento depois de um debate de três horas sobre esta matéria.

O projecto de lei do CDS-PP para eliminar o adicional ao ISP foi hoje aprovado na generalidade no parlamento com votos favoráveis de PSD, CDS-PP e PAN, os votos contra de PS e as abstenções de PCP, BE e PEV.