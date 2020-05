PSD, BE e PAN já têm proposta conjunta para alargar lay-off a sócios-gerentes

PSD, BE e PAN já têm uma proposta conjunta para alargar o lay-off aos sócios-gerentes, que será votada na próxima terça-feira na comissão parlamentar de economia.





O texto conjunto alarga o apoio do lay-off aos "gerentes de micro e pequenas empresas", classificadas de acordo com a recomendação da Comissão Europeia, "tenham ou não participação no capital da empresa" e independentemente da faturação.