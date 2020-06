PSD critica nomeação de conselheiro por Governo de 70 membros. Costa quer sair da "bolha"

Depois de Os Verdes e o PS terem passado ao lado do tema do momento, o PSD não deixou passar a oportunidade de criticar a escolha, hoje formalizada, de António Costa Silva como conselheiro especial para a preparação do Plano de Recuperação Económica e Social 2020-30.





Logo na primeira intervenção no debate quinzenal desta quarta-feira, o deputado do PSD, Adão Silva, fez questão de entrar ao ataque, apontando "duas objeções" à escolha do líder da petrolífera Partex. "O senhor primeiro-ministro tem no Governo 70 membros, 19 ministros, quatro ministros de Estado e, no entanto, encomenda este trabalho a um privado. Estranho. Por outro lado, o que era em 2012 já não é em 2020", disse lembrando que nessa altura António Costa criticou duramente a escolha de António Borges pelo Executivo PSD/CDS para fazer agora "exatamente o mesmo".