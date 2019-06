PSD diz que o Governo só não falhou com os privados

Falando num debate parlamentar sobre "as dificuldades no acesso dos cidadãos" à saúde, o deputado Ricardo Baptista Leite afirmou que os "privados nunca fizeram tanto dinheiro na saúde, à custa da falência do SNS".

"Nunca os privados fizeram tanto dinheiro na saúde, à custa da falência do SNS". "Os únicos a quem este governo nunca falhou foi aos serviços privados de saúde". Ao contrário do que se poderia pensar estas declarações não foram proferidas por um deputado do PCP ou do Bloco de Esquerda mas do PSD.





Já depois de ter defendido que "não há memória de tantas greves e contestação social" no setor e que o Governo "falhou" claramente no setor, Ricardo Baptista Leite considerou "chocantes" as palavras do ministro das Finanças, que esta semana afirmou que o Serviço Nacional de Saúde está hoje melhor do que no início da legislatura.



"O ministro Mário Centeno teve o desplante de dizer que está melhor do que em 2015. O governo está em estado de negação", defendeu o deputado do PSD, que lembrou que o partido tem vindo a apelar para a necessidade de implementar um plano de emergência.

Falando no debate parlamentar sobre "as dificuldades no acesso dos cidadãos à saúde" requerido pelos social-democratas, Ricardo Baptista Leite afirmou que "os portugueses desesperam perante os inaceitáveis tempos de espera e perante listas de espera de centenas de dias, quem tem dinheiro recorre ao privado".