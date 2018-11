PSD diz que OE é um carro que ficou com os "calços dos travões colados"

O deputado Adão Silva confirmou a rejeição do PSD ao Orçamento do Estado para 2019, um documento que "não acautela o futuro" de Portugal e que é "mentiroso".

Com uma imagem se responde a outra imagem e foi assim que o PSD decidiu mostrar a sua oposição ao Orçamento do Estado para 2019.





Antes da votação final global do OE19, o deputado social-democrata Adão Silva lembrou a expressão do primeiro-ministro António Costa, que disse que um orçamento sem cativações é como um carro sem travões, para sustentar que este documento é um carro que "ficou com os calços dos travões colados e, assim sendo, é um veículo que não sai do sítio por mais que acelere".





"Faz barulho", prosseguiu Adão Silva para concluir que ao não sair do sítio, este Orçamento não é aquele que Portugal precisa para seguir o seu caminho.