Uma notícia da Lusa lançou o caos no PSD. Segundo uma fonte da direcção, Rui Rio está furioso com a forma com o seu partido aprovou a proposta do CDS para acabar com o adicional do imposto aos combustíveis, uma decisão que teria sido aprovada "à revelia" da direcção do partido.Fernando Negrão, líder da bancada do PSD, não entra em pormenores sobre a forma como se articulou - ou não - com a direcção do partido e prefere pôr em causa a fonte da notícia, avança a Sábado