00:45

Rui Rio: “Não foi uma derrota. Praticamente repetimos o resultado de 2015”

"O PSD não atingiu o seu principal objetivo, mas se formos analisar as circunstâncias e a hecatombe que diziam que íamos ter, este resultado é positivo. Não atingimos o principal objetivo, mas o PS não teve maioria absoluta e o PSD também não teve o pior resultado de sempre". Pouco faltava para a meia noite quando Rui Rio, rodeado pelos seus vice-presidentes e precedido por aplausos, subiu ao palco para fazer o seu discurso da noite e dar a resposta à pergunta que desde as primeira sondagens à boca das urnas todos colocavam Qual a dimensão da derrota?

E foi em tom de vencedor que Rui Rio entrou na sala. Agradeceu a quem nele votou, cumprimentou "democraticamente todos os adversários e em particular o PS e o dr. António Costa" e lançou-se nas explicações que trazia preparadas. A conjuntura externa, "que permitiu um contraponto ao tempo da troika apesar de essa comparação não ser politicamente justa ao PSD", depois, o surgimento de pequenos partidos, "alguns deles de dentro do PSD" e "uma perda da ordem dos 2% no PSD e tb do CDS".

E mais. A "permanente instabilidade dentro do partido", uma instabilidade "de uma dimensão nunca antes vista na história do PSD e motivada por ambições pessoais", e as sondagens, sempre negativas. Os 20% que lhe davam no início da campanha e que, afinal, se viriam a mostrar tão desajustadas. E quanto Rio falava, a sala erguia-se em aplausos e gritos de "PSD, PSD, PSD". "Não foi uma derrota, praticamente repetimos o resultado de 2015", sublinhou.

"Apesar do enquadramento difícil, cumprimos a nossa obrigação. Apresentámos um programa e não faltaram propostas, debatemo-las, nunca fugimos a nenhum debate. Na composição das listas, conciliámos a renovação com a experiência, como deve ser feito. Fizemos uma campanha mais económica e com mais proximidade às pessoas. Nunca baixámos o nível, como alguns dos nossos adversários o acabaram por fazer. Mantivemos sempre o sentido de estado, a elevação e até mesmo a boa disposição", prosseguiu o líder social democrata.

"O PSD é suficientemente grande e capaz para apresentar a única alternativa para governar Portugal" e "Praticamente repetimos o resultado de 2015" pelo que a vitória do PS "não foi assim tão grande" E foram "manifestamente exageradas as previsões de alguns de uma hecatombe para o PSD".





Entre aplausos e gritos de "PSD, PSD, PSD", numa sala cheia, a contrastar com o desânimo e silêncio do início da noite, Rio garantiu que sim, que fica como deputado, e deixou no ar que também está para ficar na liderança, mas nunca o chegou a dizer com todas as letras. À pergunta dos jornalistas, respondeu apenas: "Essa pergunta que me estão a fazer vai merecer maturidade, ouvir as pessoas, porque é assim que a maturidade manda fazer."