"Não é um comportamento admissível em democracia", acusou, sublinhando que o tema "cresce de importância" com as notícias de hoje, no diário i, sobre um alegado boicote da direção de informação da RTP a uma reportagem sobre um instituto onde foi professora e que lança "o alarme" sobre o que se passa na televisão pública.



O deputado social-democrata lembrou as posições anteriores do seu partido, que pediu esclarecimentos e audições no parlamento sobre esta matéria, e a "estranheza" manifestada pela suspensão do programa quando se sabia que "era sobre o escândalo do lítio", "um tema muito desconfortável para o PS e para o Governo".



Rui Rio, presidente do partido, chegou mesmo a dizer, em 5 de dezembro, que o adiamento do programa da RTP "Sexta às 9" sobre lítio se deveu a "razões políticas".



Dois dias antes, em 03 de dezembro, numa audição parlamentar que se realizou a pedido do PSD, a jornalista da RTP Sandra Felgueiras afirmou que "era possível" ter emitido o programa "Sexta às 9" em 13 de setembro com o tema do lítio, acrescentando que antes o programa nunca tinha sido suspenso durante campanhas eleitorais.



Já a diretora de informação da RTP, Maria Flor Pedroso, afirmou no parlamento que "não chegou a informação de que havia notícia" sobre o lítio à direção da estação, referindo-se ao adiamento do programa 'Sexta às 9'.



A investigação contou com o depoimento do antigo presidente da Câmara do Porto, Nuno Cardoso, que disse ter avisado, em reunião, o ministro do Ambiente, Matos Fernandes, e o secretário de Estado João Galamba das alegadas ilegalidades decorrentes da concessão da exploração de lítio a uma empresa que tinha sido recentemente criada.



Dois dias após o encontro, João Galamba assinou o contrato para a construção da refinaria de lítio, um negócio, segundo a investigação de Sandra Felgueiras, avaliado em, pelo menos, 350 milhões de euros.



Paralelamente, o episódio do "Sexta às 9" avançou ainda que o antigo secretário de Estado Jorge Costa Oliveira estava também ligado ao negócio, como consultor financeiro.







