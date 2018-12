A vice-presidente da bancada social-democrata, Rubina Berardo, quer ouvir "com urgência" o que tem Mário Centeno, na qualidade de líder do Eurogrupo, a dizer acerca da reforma da união económica e monetária e sobre o recado dos ministros das Finanças da moeda única às metas inscritas no Orçamento do Estado.

Por outro lado, o PSD quer também esclarecimentos de Mário Centeno sobre declarações do Eurogrupo relativamente aos planos orçamentais de vários Estados-Membros, incluindo o de Portugal.



"O sítio para o fazer é o parlamento português", defendeu.



Rubina Berardo disse acreditar que "a vontade de transparência" do PSD em relação às instituições europeias, nomeadamente o Eurogrupo, será "bem acolhida pelos restantes partidos".



"A transparência das instituições e também europeias é uma matéria que deveria ser comum a vários partidos", afirmou.



O ministro Mário Centeno completou na segunda-feira um ano de mandato à frente do Eurogrupo, dia em que foi alcançado um acordo sobre a reforma da zona euro.



Segundo anunciou Mário Centeno, o relatório sobre esta reforma, a ser apresentado aos líderes em 14 de dezembro, terá três anexos, dedicados respectivamente aos termos de referência do 'backstop' do Fundo Único de Resolução, à reforma da Mecanismo Europeu de Estabilidade (MEE), e ao acordo de cooperação entre aquele mecanismo e a Comissão Europeia.

