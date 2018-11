A degradação da situação económico-financeira das unidades do SNS, noticiada esta terça-feira pelo Negócios, levou os deputados do PSD a requerer a presença de Marta Temido no Parlamento.

Adão Silva, Ricardo Baptista Leite e Luís Vales citam ainda as declarações do presidente da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares, Alexandre Lourenço, que ao Negócios afirmou mesmo que os hospitais EPE "encerraram o ano de 2017 com o seu pior resultado económico de sempre".



Depois de lembrarem que o executivo pretende "agora, precisamente no último ano da legislatura, desenvolver um novo modelo de gestão hospitalar, reforçando a autonomia gestionária das administrações hospitalares", os deputados do PSD salientam que "importa aquilatar bem as consequências subjacentes à implementação do referido modelo".



Os social-democratas querem assegurar que o modelo anunciado não irá gerar "ineficiências indesejáveis nem acarretará qualquer forma de discriminação entre estabelecimentos hospitalares, suscetíveis de prejudicar, ainda mais, o acesso aos cuidados de saúde por parte dos cidadãos servidos pelas unidades de saúde que apresentem maiores fragilidades".

