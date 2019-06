PSD quer saber se Sócrates recebeu dinheiro do BES e Vale do Lobo

O grupo parlamentar do PSD enviou hoje um requerimento com questões para José Sócrates, onde pergunta ao antigo governante se recebeu dinheiro ou bens por parte do BES, Grupo Lena ou Vale do Lobo.

"O Sr. Eng. recebeu quantias monetárias ou outros bens por parte do Grupo BES, Grupo Lena ou Vale do Lobo?", lê-se no documento enviado pelo PSD, no âmbito da Comissão Parlamentar de Inquérito à Recapitalização da Caixa Geral de Depósitos e à Gestão do Banco.