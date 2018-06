PSD: “Queremos que a verdade dos factos seja total, plena e com total serenidade”

O secretário-geral do PSD, José Silvano, confirmou as buscas da Polícia Judiciária à Comissão Distrital de Lisboa do PSD e diz que o partido vai "disponibilizar todos os documentos pedidos, e espaço para a sua consulta, sem restrições". Contudo, frisa que os sociais-democratas não vão abrir nenhum averiguação interna: "Não somos um órgão de investigação criminal".



"Não temos medo de ninguém", frisou o secretário-geral, em declarações citadas pela Sábado. "Disponibilizamos todos os documentos pedidos e espaços para a sua consulta, sem restrições. Queremos que a verdade dos factos seja total, plena e com total serenidade. Os portugueses têm direito a saber a verdade", concretizou.



A Unidade Nacional de Combate à Corrupção (UNCC) da Polícia Judiciária (PJ) e o Ministério Público (MP) estão a realizar buscas à Comissão Distrital de Lisboa do PSD e à Concelhia de Lisboa do PS, que fica na sede da Federação da Área Urbana de Lisboa do PS (FAUL), avançou a Sábado, tendo entretanto sido confirmado por fontes oficiais.