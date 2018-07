PSD vai abster-se na lei laboral e garante aprovação do diploma do Governo

Terminou o suspense. O PSD vai mesmo viabilizar o diploma do Governo referente à nova legislação do trabalho, confirmou ao Negócios o presidente da bancada parlamentar social-democrata, Fernando Negrão. Assim, com ou sem apoio dos partidos da esquerda parlamentar (PCP e Verdes deverão votar contra, sendo mais incerto o sentido de voto do Bloco), a reforma da lei laboral será aprovada, na generalidade, esta quarta-feira, no Parlamento, com os votos a favor do PS e a abstenção do PSD.Ainda antes de o Executivo socialista ter fechado a negociação com patrões (e a UGT) para uma proposta de alterações à legislação laboral, o presidente do PSD, Rui Rio, frisou que os sociais-democratas não travariam uma reforma acordada em sede de concertação social. Esta declaração de Rio surgiu na sequência de uma notícia do Público que referia que o patronato contava com o PSD para aprovar a nova lei do trabalho.No entanto, numa altura em que o Governo já negociava alterações à proposta que foi acordada na concertação social, Rui Rio afirmou que o PSD não iria aprovar um documento que desvirtuasse o espírito do acordo alcançado com os patrões. Com a oposição frontal do PCP e dos Verdes ao diploma, e as fortes críticas dirigidas pelo Bloco, nos últimos dias adensou-se a possibilidade de o Governo não ter os apoios necessários à aprovação da reforma laboral. O Negócios sabe que as alterações feitas face ao inicialmente acordado acabaram por levar o PSD a não considerar um cenário de apoio através do voto favorável do diploma.

A proposta de alterações ao Código do Trabalho começou por limitar a duração dos contratos a prazo e as renovações do trabalho temporário, ao mesmo tempo que prometeu uma nova taxa para as empresas que registem mais rotatividade do que o seu sector. Nas negociações em concertação social foi acrescentado o alargamento do período experimental para trabalhadores à procura de primeiro emprego e desempregados de longa duração, o alargamento dos contratos de muito curta duração e um novo banco de horas grupal.





Os últimos são pontos críticos para esquerda. O PCP vai votar contra a proposta que também limita contratos a prazo. "Uma medida que pode ser positiva não apaga o carácter globalmente negativo da proposta apresentada pelo Governo", disse Rita Rato, referindo a manutenção da caducidade ou o alargamento do período experimental.





Apesar disso, o PCP está disponível para aprovar, na especialidade, as propostas que considera positivas. O Bloco de Esquerda também já disse que o fará. Globalmente, o BE tem sido crítico mas não assumiu de forma clara o sentido de voto.