PSD vai votar a favor da moção de censura ao Governo

O PSD vai votar a favoravelmente a moção de censura ao Governo anunciada na passada sexta-feira pelo CDS-PP. A notícia foi avançada esta segunda-feira pela Rádio Renascença.





"Não tem muito sentido nós estamos, por um lado, a dizer que estamos contra o Governo , por outro, estarmos a fazer oposição e, por outro lado, não secundar a posição do CDS . Muito provavelmente a posição de que vamos tomar - se nada mudar- é precisamente de votar a favor da moção do CDS", revelou o vice-presidente do PSD, David Justino, em declarações à Renascença.

Numa nota enviada à agência Lusa, o Grupo Parlamentar do PSD esclarece que, na quarta-feira, quando for discutida na Assembleia da República, "voltará a repetir as críticas que tem vindo a fazer ao Governo e, consequentemente, votará a favor de uma censura à política socialista que tem vindo a ser seguida".



Apesar de votar favoravelmente, o PSD recorda que, "como é por demais evidente, a moção de censura ao Governo apresentada pelo CDS não tem qualquer efeito prático".



"A par de algumas notícias, a sua única consequência é a realização de um debate regimental na Assembleia da República na próxima quarta-feira", refere ainda a bancada social-democrata na nota enviada à Lusa.



O Bloco de Esquerda, o PCP e o PS já anunciaram que iriam votar contra a moção de censura.



(notícia atualizada às 10:04 com nota do Grupo Parlamentar do PSD)