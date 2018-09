PSOE consolida liderança e PP ganha vantagem sobre Cidadãos

Esta sondagem confirma um PSOE estabilizado em torno do patamar dos 30% para onde os socialistas espanhóis escalaram depois da bem-sucedida moção de censura que derrubou Rajoy e levou Sánchez para a Moncloa.





Ampliación El barómetro del #CIS de septiembre es el segundo desde que Sánchez llegó a La Moncloa y el primero desde que Casado es presidente del PP https://t.co/bzrq6qEy7L pic.twitter.com/cC6ihfYlvn — EL PAÍS (@el_pais) 25 de setembro de 2018



Mostra ainda que o "efeito novidade", decorrente da nova liderança dos conservadores, não permitiu ao PP capitalizar em termos de intenções de voto, pese embora tenha conseguido distanciar-se ligeiramente do Cidadãos.





Por outro lado, reforça a prevalência da esquerda sobre a direita, já que, em conjunto, PSOE e Unidos Podemos conseguem em Setembro alargar a vantagem sobre o campo da direita (PP e Cidadãos).





Sánchez é o líder mais popular





O secretário-geral do PSOE, Pedro Sánchez, surge como o líder político espanhol mais popular, seguido do presidente do Cidadãos, Albert Rivera, e do líder do PP, Pablo Casado. Mais atrás em termos de aceitação está o secretário-geral do Podemos, Pablo Iglesias.





Há no entanto que referir que o trabalho de campo para esta sondagem foi realizado antes das notícias acerca do alegado plágio de Sánchez na sua tese de doutoramento. Uma polémica que poderá prejudicar tanto a popularidade de Sánchez como as intenções de voto do PSOE.





Ainda assim, este estudo de opinião contempla já a reacção dos eleitores ao caso relacionado com o mestrado irregular da agora ex-ministra da Saúde do Governo do PSOE, Carmen Montón.