PSOE prestes a avançar com moção de censura a Rajoy

La respuesta del PP y el Gobierno ante la sentencia del ‘caso Gürtel’ que implica políticamente al presidente del Gobierno y del PP Mariano Rajoy es inaceptable. — PSOE (@PSOE) 24 de maio de 2018

La condena por corrupción al partido en el Gobierno marca un antes y un después en la legislatura. Sitúa a España en una posición más delicada ante el desafío separatista. La próxima Ejecutiva de Cs lo evaluará y tomará decisiones para evitar daños a nuestra democracia. pic.twitter.com/7NjWgHGWBu — Albert Rivera (@Albert_Rivera) 24 de maio de 2018

"Es evidente que es necesaria una moción de censura. A este gobierno hay que echarlo. Ojalá Pedro Sánchez se anime a hacerla".@Irene_Montero_ #CaféIreneMontero pic.twitter.com/zq0EdWWTYN — PODEMOS (@ahorapodemos) 25 de maio de 2018

O Governo minoritário de Mariano Rajoy poderá estar em risco, após a condenação do 'caso Gürtel' que envolve o PP. A possibilidade de o PSOE apresentar uma moção de censura está a ser avançada pela imprensa espanhol esta sexta-feira, 25 de Maio. Oficialmente, os socialistas espanhóis remetem a decisão para a reunião do partido que começa às 11h (10h em Portugal).Em causa está a condenação do Partido Popular (PP) por corrupção, após uma investigação de anos que acusou Luis Bárcenas, ex- tesoureiro do partido, e o empresário Francisco Correa de combinarem negócios e surbornos em várias zonas governadas pelo PP, cujos lucros depois iriam para contas em paraísos fiscais.O partido escreveu no Twitter que a "resposta do PP e do Governo após a sentença do 'caso Gürtel', que implica politicamente o presidente do Governo do PP, Mariano Rajoy, é inaceitável". Horas depois o PSOE anunciou uma reunião e remeteu a decisão para uma conferência de imprensa posterior.Esta sexta-feira, o El Mundo cita fontes da direcção do PP que dizem que a moção de censura é "inevitável". Esta é também uma forma de encostar o Ciudadanos e o Podemos à parede: para os socialista, a moção de censura vai mostrar se esses partidos querem apostar num outro Governo liderado por Sanchez ou se deixam o PP continuar.No entanto, o Ciudadanos não quer uma moção de censura numa altura em que o problema na Catalunha ainda se mantém. Apesar de aproveitar o caso para erodir o PP, Albert Rivera, o líder do Ciudadanos, quer reunir com o Governo para lidar com o tema sem causar danos ao país.Já o Podemos deverá estar ao lado do PSOE nesta questão. O partido diz ser "evidente que é necessária uma moção de censura", referindo que "este Governo tem de ser expulso".