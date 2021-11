PT2030. Ministra da Coesão diz que deve ser o próximo Governo a assinar acordo de parceria

A ministra da Coesão Territorial considera que, apesar da dissolução do Parlamento, tem "legitimidade" para avançar com o PT2030, que vai permitir a Portugal receber perto de 23 mil milhões de euros nos próximos anos. Mas, em entrevista ao Jornal de Negócios e à Antena 1, Ana Abrunhosa recusa assinar o acordo de parceria com Bruxelas.

"Sentimo-nos em plenas funções. O que me parece que não devemos fazer é assinar o acordo de parceria. Nós devemos fazer esta consulta pública, analisar com toda a cautela os contributos e incorporar aqueles que vêm valorizar o programa e depois aguardar que o próximo Governo possa pegar no documento", referiu.





Ana Abrunhosa sublinha que, por "as eleições estarem aí à porta", o próximo Governo "deve ter legitimidade também de olhar para o documento e ver se quer fazer mudanças".Sobre o acordo de parceria do PT2030 afirma ainda que "é um documento que põe as verbas nas prioridades certas, no apoio às empresas e no apoio à inovação".