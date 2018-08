Putin alivia reforma do sistema de pensões

Vladimir Putin decidiu aliviar as novas regras para o sistema de pensões, depois de este plano ter penalizado a sua popularidade junto dos russos. Em vez de mais oito anos, as mulheres terão de trabalhar mais cinco anos para chegarem à idade da reforma. Ou seja, aos 63 anos. No caso dos homens, as regras mantêm-se: terão de trabalhar mais cinco anos até aos 65 anos, numa sociedade cuja esperança média de vida dos homens é de apenas 67 anos.

Num discurso televisivo publicado no site do Kremlin, Putin afirmou ainda que além de querer reduzir o número de anos necessários para as mulheres chegarem à idade da reforma (de oito para cinco anos), também pretende diminuir a idade da reforma para mães com três ou mais filhos. Com este alívio das regras, o presidente russo está a tentar recuperar a popularidade que perdeu depois da apresentação da reforma do sistema de pensões, durante o Mundial de Futebol.





"A evolução demográfica, as tendências do mercado de trabalho e uma análise objectiva da situação mostram que não podemos adiar mais [a reforma do sistema de pensões]. Mas as nossas decisões têm de ser justas, equilibradas e ter em conta os interesses da população", afirmou Putin no discurso. "É por isso que estou a propor um conjunto de medidas que nos permite aliviar tanto quanto possível as decisões tomadas", acrescentou.