O presidente russo, que venceu as últimas eleições presidenciais com mais de 70% dos votos, tomou posse esta segunda-feira. Putin inicia assim o seu quarto mandato.

Reuters

Vladimir Putin já tomou posse no seu quarto mandato à frente da Presidência russa. Putin terá as rédeas do país até 2024 [desde 2012 que os mandatos presidenciais passaram a ser de seis anos, contra quatro anteriormente], altura em que terá 71 anos.

Putin integrou o governo de Boris Ieltsin em 1996 e rapidamente ascendeu, tendo-se tornado presidente interino a 31 de Dezembro de 1999, quando Ieltsin se demitiu. Venceu então as eleições presidenciais de 2000.

Desde então, manteve-se sempre no poder e assume agora o quarto mandato como presidente. Pelo meio, entre 2008 e 2012, foi primeiro-ministro.

A vitória de Putin, contra mais sete candidatos, vai estender o seu tempo total no poder a cerca de um quarto de século. Só o ditador soviético Josef Estaline esteve mais tempo no poder.

Putin, que venceu as eleições de Março com mais de 70% dos votos, prometeu usar este mandato para reforçar as defesas da Rússia contra o Ocidente e para elevar os padrões de vida no país.