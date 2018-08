Qatar promete investir 15 mil milhões de dólares na Turquia. Lira recupera

Alkis Konstantinidis/reuters

O Qatar prometeu à Turquia que vai investir 15 mil milhões de dólares na economia turca. Esta é uma ajuda para o Governo turco não ser obrigado a recorrer ao Fundo Monetário Internacional (FMI). A decisão saiu da reunião desta quarta-feira, dia 15 de Agosto, entre o líder do Qatar, Tamim Bin Hamad Bin Al Thani, e o presidente turco, Recep Erdogan.Os dois governantes e os respectivos ministros das Finanças acordaram este montante de investimento directo na Turquia como amortecedor das medidas norte-americanas. Numtweet, o porta-vozde Erdogan, Ibrahim Kalin, confirmou o montante e garantiu que as relações entre os dois países têm como base "a amizade verdadeira e a solidariedade". De acordo com aReuters, o dinheiro será canalizado para os mercados financeiros e os bancos turcos.

Esta é uma das respostas do regime turco aos avanços dos Estados Unidos que duplicaram a taxa aplicada ao aço e alumínio turco. Anteriormente, a Turquia já tinha decidido fazer um boicote aos produtos tecnológicos e ainda aumentar a taxa de vários bens "made in USA", nomeadamente os carros.

À Bloomberg, Mohamed El-Erian, o conselheiro económico da Allianz SE, diz que este acordo entre o Qatar e a Turquia faz parte de uma "estratégia para evitar" uma intervenção do FMI. Contudo, para o analista, de forma a que esta estratégia seja "um estabilizador sustentável", os fundos têm de ser maiores e terão de incluir o banco central. Neste momento, os juros continuam em níveis baixos, o que está a fazer a aumentar a inflação para os dois dígitos.



O diferendo diplomático com os EUA levou a uma queda a pique (quase menos 40%) da divisa turca face ao dólar, levando a lira para mínimos históricos na passada sexta-feira. Após o anúncio do pacote de investimento, a lira chegou a valorizar 7,4%, mas está neste momento a subir 4,89% para os 0,165 dólares, compensando parcialmente as fortes perdas registadas desde sexta-feira. Esta é a segunda sessão de recuperação.