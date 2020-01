QE do BCE faz cinco anos. Já foi enterrado, mas ressuscitou

É uma das medidas mais polémicas do Banco Central Europeu (BCE), principalmente junto da opinião pública alemã, mas a confirmação da sua legalidade por parte dos tribunais europeus manteve-a em vigor. Foi descontinuado no final de 2018 por se achar que não seria mais necessária, mas regressou em novembro de 2019 face aos riscos na economia e inflação.





Apesar dos anticorpos na Alemanha, o BCE venceu a batalha judicial, a medida foi dada como decisiva para evitar a deflação na Zona Euro e colocou Draghi - a par da famosa expressão "whatever it takes" [o que for preciso para preservar o euro] - no patamar de "salvador do euro" para muitos. Sinal disso é que, até no país onde é mais criticado, terá direito à medalha de mérito, que será entregue a 31 de janeiro, segundo anunciou o gabinete do Presidente da Alemanha na terça-feira. anúncio a 22 de janeiro de 2015 concretizou-se no arranque das compras, em março desse ano, que se prolongaram até dezembro de 2018 com diferentes intensidades, entre os 80 mil milhões e os 15 mil milhões de euros por mês.Mas, afinal, como funciona o QE? Em termos simples, o ciclo começa com o BCE a comprar dívida soberana dos países da Zona Euro à banca comercial. O preço dessas obrigações sobe, diminuindo as taxas de juro (que servem de referência para o resto da economia), e os bancos ficam com maior liquidez, o que promove a concessão de crédito.Os consumidores e as empresas podem assim ter acesso a financiamento mais barato, além de pagarem menos juros pelas dívidas existentes (aumentando o rendimento disponível). O objetivo é que o consumo e o investimento subam de forma a dar um impulso à criação de emprego e ao PIB, o que tende a criar pressões inflacionistas.Não são animadores os dados divulgados antes da primeira reunião de política monetária de 2020. O BCE tem como meta comprar 20 mil milhões de euros mensais e reinvestir os montantes amortizados que cheguem à maturidade. Mas, de acordo com uma análise do Danske Bank, citada pela Bloomberg, aos dados semanais divulgados na terça-feira, o banco central terá de comprar mais 22 mil milhões de euros até ao final do mês para atingir o seu objetivo.A necessidade de acelerar as compras está relacionada com o elevado nível (31,6 mil milhões de euros) de obrigações que atingem a maturidade em janeiro, sendo que esse montante tem de ser reinvestido. Em termos líquidos (descontando as amortizações), as compras estão apenas nos 2,3 mil milhões de euros, de acordo com o banco dinamarquês. Quando o QE foi retomado em novembro, os analistas alertaram para a dificuldade do BCE de cumprir o objetivo dado que já estava perto dos limites autoimpostos da detenção de dívida pública dos Estados-membros.No mesmo dia foram divulgados os dados sobre a concessão de crédito na Zona Euro e os números também desiludiram. De acordo com o inquérito do BCE, a procura das empresas por empréstimos diminuiu 8% no quarto trimestre de 2019, o que corresponde à primeira queda neste indicador desde o quarto trimestre de 2013.A relutância das empresas em endividarem-se "refletiu a desaceleração da atividade económica que se tem observado desde 2018", justificou o BCE. O inquérito aponta para que a redução da concessão de crédito às empresas continue no primeiro trimestre de 2020. Já a procura por crédito à habitação e ao consumo continuou a aumentar.Por outro lado, as atas da última reunião do BCE relatavam que, na opinião do banco central, os dados apontavam para a estabilização da economia e a recuperação da inflação. É este caldo de números que serve de base à discussão no Conselho do BCE, sendo que a expectativa do mercado para a reunião desta quinta-feira, 23 de janeiro, é que não haja mudanças e que seja apenas anunciada oficialmente a revisão da estratégia.