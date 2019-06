A Comissão Europeia apresentou esta quarta-feira as recomendações específicas por país onde fixa as prioridades da política económica para os próximos 12 a 18 meses. Para Portugal o alerta é focado no investimento, mas o principal destaque do documento vai para Itália que está em risco de entrar no procedimento por défices excessivos (PDE). Já Espanha deverá sair do PDE. A decisão caberá aos Estados-membros na mesa do Conselho Europeu.