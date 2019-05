O estudo anual do Deutsche Bank sobre o custo de vida em várias cidades do mundo mostra também onde é que lhe sobra mais dinheiro após ter pago a renda.

Lisboa é cara ou barata? A resposta tende a ser "depende". Se a cerveja, a internet, o ginásio e o passe comparam bem com outras grandes cidades, a capital portuguesa sai mal da fotografia quando se compara o rendimento disponível após paga a renda. Faça as comparações em oito categorias selecionadas pelo Negócios do estudo do Deutsche Bank revelado recentemente.