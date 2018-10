Quanto já foi reposto do enorme aumento de IRS?

Fim da sobretaxa e reformulação dos escalões não foram suficientes para reverter o “enorme aumento” de IRS de Vítor Gaspar e os portugueses vão continuar a pagar mais em 2019 do que pagavam em 2012. Susana Paula, jornalista do Negócios, explica quanto é que as medidas do actual Governo já devolveram aos portugueses.