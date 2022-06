Quanto “vale” a economia do mar em Portugal?

“Quando [o país] se virou para o mar, prosperou, quando voltou as costas ao mar, muita vezes estagnou ou definhou.” Foi desta forma que o atual ministro da Economia e do Mar, António Costa Silva, se referiu à importância do mar para Portugal, em 2020, na visão estratégica que deu origem ao Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). Certo é que a economia do mar tem vindo a ganhar peso na atividade e a atrair novas empresas, com um valor acrescentado bruto (VAB) de 7,2 mil milhões registado antes da pandemia. A pesca continua a ter um peso muito significativo no setor (1,6% das exportações), mas o turismo, recreio e a biotecnologia têm vindo a afirmar-se.

