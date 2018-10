Quanto vale o turismo para Lisboa?

O peso do sector do turismo e viagens na riqueza gerada em Lisboa é de apenas 5,7%, abaixo da média nacional, que se cifra em 6,8%. Isso faz da capital portuguesa uma cidade com “baixa intensidade relativa do turismo”, segundo o World Travel & Tourism Council. Pedro Curvelo, jornalista do Negócios, explica estes números.