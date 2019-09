Nesta infografia pode ver quanto é que os partidos vão gastar e em quê.



Apesar destes orçamentos serem entregues à ECFP, ainda são uma previsão e não um limite que os partidos têm para gastar. Ou seja, em vários casos, os gastos acabam por ser maiores do que o previsto. Contudo, também há casos de candidaturas cujas despesas ficam aquém do orçamentado.Nesta infografia pode ver quanto é que os partidos vão gastar e em quê.

As eleições legislativas estão marcadas para 6 de outubro, mas até lá as campanhas dos vários partidos vão mobilizar-se de norte a sul do país e das ilhas na tentativa de captar os eleitores. No total, essas candidaturas contam gastar 8,1 milhões de euros , menos 8% do que nas legislativas de 2015 (8,8 milhões de euros), de acordo com os orçamentos entregues pelos partidos à Entidade das Contas e Financiamentos Políticos (ECFP).A maior fatia do orçamento vai para custos administrativos e comícios e espetáculos, mas quem gasta mais em quê depende da estratégia de cada partidos e da expectativa da votação (é esta que define a subvenção recebida). Por exemplo, os partidos mais pequenos, que têm menor cobertura mediática, vão dedicar uma maior percentagem do seu orçamento nos cartazes de rua para tentar chegar às pessoas.