Quase dois em cada 10 portugueses viajaram no primeiro trimestre

Bloomberg

Nos primeiros três meses do ano, o número de residentes a viajar aumentou. Ainda que os números sejam afectados pelo efeito Páscoa (1 de Abril), que este ano apanhou o final de Março, os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) divulgados esta quarta-feira, dia 25 de Julho, mostram uma maior propensão dos portugueses para viajar em lazer e em trabalho, e cada vez mais para o estrangeiro.

Este aumento do turismo entre os residentes é visível na proporção de cidadãos que realizou pelo menos uma viagem: "No 1º trimestre de 2018, 18,6% da população residente realizou pelo menos uma deslocação turística, traduzindo um aumento de 3,2 pontos percentuais face a idêntico período de 2017". Ou seja, quase dois em cada 10 portugueses viajou nos primeiros três meses do ano.

No total realizaram-se 4,5 milhões de deslocações, mais 12,1% do que no mesmo período do ano passado.

Aprofundando a análise dos dados, é possível concluir que são as viagens de lazer e de negócios que estão a crescer a um ritmo mais acelerado.

Apesar de as viagens realizadas para "visita a familiares ou amigos" continuem a representar a maior parte das deslocações (2,2 milhões), a sua proporção caiu no primeiro trimestre. Já as viagens realizadas por "lazer, recreio ou férias" (1,54 milhões) ou por motivos "profissionais ou de negócios" (494,1 mil) aumentaram o seu peso.

Quanto ao destino, os residentes preferem viajar em território nacional, tendo as viagens ao exterior uma expressão muito menor. Ainda assim, as idas ao estrangeiro (+14,9%) estão a crescer a um ritmo superior às viagens domésticas (+11,8%).