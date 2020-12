Quase metade das empresas prevê quebra de vendas

Quase metade (48%) das empresas espera uma diminuição de vendas ou prestação de serviços entre dezembro e março, face a período homólogo, sendo inferior a fatia das que esperam um aumento (17%).





Os resultados da 11º edição do inquérito divulgado pela Confederação Empresarial (CIP), que tende a sobrerrepresentar as grandes empresas e as que pertencem ao setor da indústria, revela muito mais otimismo no caso das grandes empresas, já que 47% espera um aumento das vendas nos próximos quatro meses, enquanto as restantes esperam uma diminuição (30%) ou a manutenção (23%). “Não podemos ter uma interpretação inequívoca mas pensamos que as informações relativas às notícias sobre a vacinação e sobre a chegada de fundos europeus podem ter contribuído para o otimismo por parte das grandes empresas”, referiu Pedro Dionísio, do Marketing FutureCasteLab do ISCTE, autor do inquérito. Já no caso das microempresas, apenas 8% espera um aumento, sendo maioritárias as que esperam uma quebra (56%).





O estudo que tem por base uma amostra de 431 empresas foi realizado entre 4 e 10 de dezembro, refletindo as medidas anunciadas no âmbito do orçamento do Estado, mas não as que foram apresentadas na última quinta-feira pelo ministro da Economia.





No caso das perspetivas de emprego, a situação é “menos má” do que a reportada em novembro: existe um maior número de empresas que esperam diminuir (14%) o número de recursos humanos do que aumentá-los (12%). No caso das grandes empresas é uma vez mais superior a fatia das que querem reforçar o nível de emprego (30%) do que diminuir (20%).