Quase metade dos médicos estrangeiros em Portugal trabalham no SNS

No ano passado, 4.192 médicos de nacionalidade estrangeira prestaram cuidados de saúde em Portugal, sendo que quase metade (45%) exerceu funções em hospitais e centros de saúde do setor público.

Os dados da Ordem dos Médicos, citados pelo JN esta segunda-feira, 20 de janeiro, mostram que foi assim renovado o recorde deste tipo de profissionais estrangeiros a trabalhar no país, acima dos 4.083 no ano anterior e 8,8% acima do verificado no ano em que António Costa ascendeu ao poder.

Na última década, apenas entre 2012 e 2014, em pleno período de intervenção da troika, não aumentou a entrada de clínicos estrangeiros. Em termos de nacionalidades, Espanha (1.659) e Brasil (790) continuaram a ser as origens mais comuns em 2019, seguidas de Ucrânia, Itália, Cuba e Alemanha.

Por outro lado, continua a aumentar o número de médicos portugueses que optam por emigrar. Depois dos 555 certificados para exercer fora do país pedidos à Ordem em 2018, nos primeiros oito meses do ano passado já tinha sido dada resposta a mais 386 pedidos deste género.