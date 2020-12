Quase metade dos portugueses dá nota positiva a Governo na gestão da pandemia

Quase metade dos portugueses (48%) dão nota positiva ao Governo na gestão da pandemia ao longo dos últimos 10 meses, de acordo com o barómetro da Aximage para o DN, JN e TSF. Segundo o mesmo estudo, apenas 19% estão descontentes, com a região Norte , a mais afetada pela pandemia, em destaque.

A avaliação positiva é mais visível, sobretudo, entre os mais velhos e as mulheres. No caso do primeiro grupo, cidadãos com mais de 65 anos, 63% responderam que o Governo tem estado "bem" ou "muito bem".





Enquanto nos escalões etários entre 35 a 49 anos a avaliação predominante (45%) é "assim-assim" (45%).

O barómetro da Aximage mostra ainda que 52% dão nota positiva (mais nove pontos percentuais do que os homens), ao passo que 24% dos homens inquiridos dão nota negativa à gestão da pandemia.

Analisando as respostas por zonas geográficas, o DN destaca que o Norte, a zona mais afetada pela pandemia, destaca-se entre os mais descontentes. "O saldo continua a ser positivo para o governo, mas por escassos 11 pontos: apenas 36% dão nota positiva (o valor mais baixo entre as diferentes regiões), enquanto 25% dizem que o governo esteve "mal" ou "muito mal" durante os últimos dez meses (o valor mais elevado ao nível regional)", lê-se na edição desta quarta-feira do DN.