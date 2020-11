Quase metade dos portugueses perderam rendimento com a covid

Quase metade da população portuguesa (45%) afirma que a covid-19 já teve impacto no seu rendimento individual, uma percentagem seis pontos percentuais superior à média da União Europeia (UE). Apesar de ainda não terem sentido o impacto da pandemia nos seus rendimentos, 31% dos portugueses creem que o vírus irá impactar de forma negativa nas suas finanças individuais, segundo dados que constam de um estudo feito pelo Parlamento Europeu (PE) sobre o impacto da crise na UE.





Os jovens e as famílias com crianças surgem como os mais atingidos por esta crise sem precedentes. Assim, 64% dos europeus entre os 16 e os 34 anos sentiram já algum tipo de dificuldade financeira e 27% dos inquiridos com crianças utilizaram as suas poupanças mais cedo do que o previsto.





Devido aos estragos causados pela covid-19, metade dos europeus manifestam alguma “incerteza” quanto ao seu estado emocional. Contudo, é de salientar que neste terceiro estudo do PE, mais europeus demonstram confiar na UE. Os portugueses têm, com o desenrolar da pandemia, melhorado a sua perceção quanto ao projeto europeu, depositando agora mais confiança nas medidas comunitárias para a segunda vaga.





No entanto, verifica-se, em simultâneo, um crescimento relevante do número de cidadãos europeus receosos quanto ao futuro.





Por outro lado, dois terços dos inquiridos (66%) consideram que a União deve ter mais valências e meios para lidar com a crise pandémica, uma percentagem inferior à dos portugueses (83%), sendo que 67% admitem que Bruxelas não dispõe de meios para melhorar o respetivo desempenho.





Mais de três quartos (77%) dos inquiridos disseram ainda concordar com o mecanismo aprovado esta semana e que condiciona o acesso a fundos europeus ao respeito pelas regras democráticas do Estado de direito. Isto numa altura em que persiste o bloqueio imposto pela Hungria e pela Polónia à bazuca europeia de 1,8 biliões de euros (que consiste no próximo orçamento de longo prazo da UE e no fundo de recuperação para reagir aos efeitos da covid) por se oporem a tal mecanismo.





Quanto ao destino dos fundos da União Europeia, para mais de metade dos europeus (54%) é unânime que a saúde pública seja a prioridade principal da despesa.





