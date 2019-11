Quase todas as empresas em Portugal têm menos de 10 trabalhadores

O gabinete de estatísticas da União Europeia, o Eurostat, afirma que, em 2017, 95% das empresas do setor não-financeiro em Portugal tinham até nove trabalhadores, formando a maioria do tecido empresarial português.





Os dados publicados esta segunda-feira, 25 de novembro, evidenciam o elevado peso que as microempresas possuem em Portugal: 826.908 de 868.079 firmas não empregam mais de nove colaboradores. No mesmo ano, as empresas com dez a 19 trabalhadores ocupavam a segunda maior fatia, de 3%. Aquelas que são casa para até 49 funcionários representam 1,4% do total e, no extremo oposto, estão as de grande dimensão, com 250 ou mais trabalhadores, que ocupam apenas uma franja de 0,1% no tecido.