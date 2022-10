Quase três quartos das empresas fazem apenas importações

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Apesar dos contínuos esforços de Portugal para aumentar as exportações, as empresas nacionais são, na sua maioria, apenas importadoras. Em 2020, o primeiro ano da pandemia, só 7% das empresas exportavam mercadorias para outros países, o que mostra que a economia portuguesa, no que ao tecido empresarial diz respeito, é pouco competitiva e “fechada”, embora seja fortemente dependente daquilo que compra ao exterior.





