Quatro arguidos por alegadas irregularidades em contratos de manutenção de escolas

"Confirma-se a realização de buscas no âmbito de um inquérito dirigido pelo Ministério Público do DCIAP. Estas buscas, sete domiciliárias e seis a sociedades, tiveram lugar em Lisboa e no Porto", refere o Ministério Público em resposta à agência Lusa, explicando que no inquérito investigam "suspeitas de irregularidades na execução de contratos de manutenção de escolas".

Segundo o MP, o inquérito tem quatro arguidos constituídos e encontra-se em segredo de justiça. "Em causa estão factos susceptíveis de integrarem a prática de crimes de corrupção activa e passiva e de participação económica em negócio", acrescenta.