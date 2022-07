Quatro em cada dez portugueses não olha para a fatura da luz e gás

Quase quatro em cada dez clientes (38%) não analisa as faturas do gás e eletricidade, é o que indica um inquérito da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE).





No entanto, quando essa análise é feita, indica a ERSE, "a satisfação dos consumidores com a sua fatura é elevada": no caso da eletricidade é de 3,58 (escala de 1 a 5), no gás é de 4,02, e conjuntamente é de 4,04.





Já em relação à idade, a faixa etária mais insatisfeita com a sua fatura é a compreendida entre os 45 e 54 anos, sendo os acertos de faturação a categoria pior classificada pelos consumidores na fatura. No entanto, a ERSE sublinha que "a progressiva instalação de contadores em redes inteligentes contribui para eliminar a necessidade de estimativas de consumo e, consequentemente, de acertos de faturação".





O preço da eletricidade e do gás tem vindo a aumentar com a guerra na Ucrânia. De 15 a 30 de junho o preço do gás natural cresceu mais de 45%, passando de 80 €/MWh para os 116,03 €/MWh.