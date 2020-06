Quatro países da UE pagam 750 milhões à AstraZeneca para garantir vacina

O anúncio deste acordo foi feito pelo governo holandês, no passado sábado, que revelou que o plano inclui também a Alemanha, França e Itália e poderá ser extensível aos outros países da União Europeia.





Para além dos 300 milhões de doses, os países têm opção de adquirir mais 100 milhões no futuro. Para já, sabe-se que Itália vai pagar 185 milhões de euros por 75 milhões de doses da vacina, que está a ser administrada pela AstraZeneca e desenvolvida pela Universidade de Oxford.

A AstraZeneca também anunciou o acordo, revelando que as primeiras doses devem ser entregues aos países europeus no final do ano e que a companhia não terá qualquer lucro com o negócio durante a pandemia, com os custos de produção a serem financiados pelos países.

Holanda, Alemanha, França e Itália formaram uma aliança no início deste mês para garantir a disponibilidade de vacinas na região, sendo este o primeiro resultado concreto das negociações com as farmacêuticas. Estes países estão a trabalhar de forma coordenada com a Comissão Europeia, que também já anunciou que vai utilizar um fundo de emergência de 2,4 mil milhões de euros para realizar a compra antecipada de vacinas em desenvolvimento contra o novo coronavírus.



Hoje, soube-se ainda que a Alemanha vai comprar uma participação de cerca de 23% na CureVac AG, uma biofarmacêutica que está a desenvolver uma vacina contra a covid-19, por 300 milhões de euros, numa tentativa do Governo de garantir um fornecedor de uma potencial vacina.