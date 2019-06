Quatro recomendações da Comissão Europeia para Portugal

As contas públicas estão no bom caminho: a meta que a Comissão quer ver cumprida em 2020 já é esperada pelo Governo este ano. Bruxelas dá agora mais ênfase à falta de investimento público, à segmentação do mercado de trabalho, à sustentabilidade do sistema de pensões e à regulação de alguns profissões. Tiago Varzim