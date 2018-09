Que novo serviço é esse que vai substituir o Balcão do Arrendamento?

No âmbito da discussão na especialidade das alterações às leis do arrendamento urbano, o PS apresentou uma proposta que surpreendeu: a revogação do Balcão nacional do Arrendamento. O Balcão dos despejos, como foi rebaptizado pela esquerda, já tinha sido alvo de várias propostas de revogação, do PCP e do Bloco, sempre travadas pelos socialistas. Assim sendo, o que é que mudou desta vez? Filomena Lança, redactora principal do Negócios explica as principais diferenças.