Face ao período homólogo, no primeiro trimestre do ano, a taxa de emprego subiu 0,4% quer na zona euro quer na UE, tendo Portugal apresentado a segunda maior quebra (-0,5%).



Na variação em cadeia, a Lituânia (1,6%), Malta (1,3%) e Croácia (1,0%) apresentaram as maiores taxas de crescimento do emprego, enquanto Espanha (-1,0%), Bulgária (-0,9%), Portugal, Eslováquia e Suécia (-0,5% cada) registaram os maiores recuos.



Face ao mesmo trimestre de 2019, Malta (6,4%), Chipre (2,4%) e Irlanda (2,2%) tiveram as maiores subidas no emprego, por oposição à Bulgária (-1,3%), Portugal e Eslováquia (-0,5%).



No trimestre anterior, o indicador tinha avançado, respetivamente 0,3% e 1,1% na zona euro e 0,2% e 1,0% na UE, sublinhando o Eurostat que em março vigoravam as medidas rigorosas de confinamento devido à pandemia da covid-19 em quase todos os Estados-membros.

A taxa de emprego recuou 0,2% na zona euro e 0,1% na União Europeia (UE) no primeiro trimestre, face ao período anterior, com Portugal a registar a terceira maior quebra no indicador (-0,5%), segundo o Eurostat.De acordo com o gabinete estatístico europeu, esta é a primeira quebra do emprego na variação em cadeia desde o segundo trimestre de 2013 para a zona euro e o primeiro trimestre do mesmo ano para a UE.