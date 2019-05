Queixas à Provedora sobre Segurança Social subiram 39%

No ano passado foram apresentadas 2.854 queixas sobre Segurança Social à Provedora de Justiça, que representam a maior fatia: 30% do total.

A Provedora de Justiça recebeu no ano passado 2.854 queixas relacionadas com a Segurança Social, o que representa um aumento de 39% face ao ano anterior, de acordo com o relatório anual relativo a 2018 que foi publicado esta quinta-feira, 30 de maio.





A Segurança Social representa a maior fatia no total de queixas (30%) e o peso aumentou face ao ano anterior (em três pontos percentuais).