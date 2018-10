Quem é Nunes da Fonseca, novo CEME e "melhor aluno" da Academia

Com quase 40 anos de serviço militar, dezenas de louvores e duas condecorações, Nunes da Fonseca assume a chefia do Estado-Maior do Exército numa altura conturbada do ramo, mas pares reconhecem-lhe capacidade para lidar com situações desfavoráveis.

O tenente-general José Nunes da Fonseca será o novo chefe do Estado-Maior do Exército, obtendo ainda uma promoção a general. A decisão foi aplaudida pelos militares que reconhecem o valor militar do general escolhido pelo Conselho de Ministros, bem como a sua atitude "dialogante".





O tenente-general vem substituir o antigo Chefe do Estado-Maior do Exército Rovisco Duarte que foi exonerado dois dias depois da posse do novo ministro da Defesa Nacional, João Gomes Cravinho, que substituiu Azeredo Lopes após a sua demissão, na sexta-feira passada.





Nunes da Fonseca tem 57 anos e 38 de serviço nas Forças Armadas. Tirou o curso de Ciências Militares de Engenharia da Academia Militar, no qual foi "o melhor aluno". Tem a mais alta graduação da Academia Militar: a Espada de Toledo, refere a Sábado, num perfil que pode lêr aqui.