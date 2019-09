Ursula von der Leyen Presidente da Comissão Europeia. Ursula von der Leyen (PPE) foi escolhida pelo Conselho Europeu, órgão que reúne os chefes de Estado, para ser a presidente da Comissão Europeia. Após negociações entre as famílias europeias, o Parlamento Europeu votou e aprovou a ex-ministra alemã para liderar o braço executivo da União Europeia, o qual terá também de passar pelo crivo dos eurodeputados. Será a primeira mulher presidente da Comissão Europeia.

Frans Timmermans Vice-presidente executivo e comissário do Acordo Verde Europeu. Frans Timmermans vai coordenarar os trabalhos relativos ao pacto ecológico para a Europa e será ainda responsável pela gestão da política em matéria de alterações climáticas, com o apoio da Direção-Geral da Ação Climática. Timmermans era o candidato dos socialistas europeus para presidente, mas o seu nome acabou por não avançar, pelo que vai continuar com o cargo de vice-presidente que já ocupava no Executivo de Juncker.

Margrethe Vestager Vice-presidente executiva e comissária da Concorrência. Margrethe Vestager (Renovar Europa) foi a candidata dos liberais europeus para a presidência da Comissão Europeia, mas o seu nome também ficou pelo caminho. Apesar disso, Vestager garantiu uma das três vice-presidências executivas e continuará com a pasta da Concorrência, que lhe permitiu ser um dos nomes da comissão Junker com maior destaque. Vestager coordenará toda a política da Comissão Europeia "para preparar a Europa para a era digital", desempenhando igualmente as funções de comissária para a Concorrência, com o apoio da Direção-Geral da Concorrência.

Valdis Dombrovskis Vice-presidente executivo e comissário dos serviços financeiros. Valdis Dombrovskis (PPE) continuará na Comissão como vice-presidente, ficando responsável pela coordenação dos trabalhos para "assegurar uma economia ao serviço das pessoas" e será o comissário responsável pelos serviços financeiros, com o apoio da Direção-Geral da Estabilidade Financeira, dos Serviços Financeiros e da União dos Mercados de Capitais. O letão mantém-se ainda como o vice-presidente do órgão executivo comunitário com a responsabilidade de tutelar a Zona Euro.

Josep Borrell Vice presidente e alto representante da União para a Política Externa e a Política de Segurança. A nomeação de Josep Borrell (S&D), ministro dos Negócios Estrangeiros de Espanha, faz parte do pacote de cargos acordado entre os líderes europeus.

Margaritis Schinas Vice presidente e Proteção do modo de vida europeu. O antigo porta-voz da Comissão Juncker, Margaritis Schinas (PPE), é um funcionário de longa data da Comissão Europeia e já foi eurodeputado.

Maroš Šefcovic Vice-presidente e Comissário para as relações interinstitucionais e prospetivas. Maroš Šefcovic (S&D), atual vice-presidente para a união energética, continua a ser vice-presidente, mas agora com outra pasta.



Vera Jourová Vice-presidente e comissária dos Valores e transparência. Vera Jourová (Renew Europe) é outra das repetentes da Comissão Europeia. No executivo de Juncker tinha a pasta da justiça, consumidores e igualdade de género.



Dubravka Šuica Vice-presidente e Comissária da Democracia e demografia. Dubravka Šuica (PPE) foi eurodeputada e além da democracia e demografia, ficará à frente dos trabalhos da Comissão relativos à Conferência sobre o Futuro da Europa.

Sylvie Goulard Comissária responsável pelo "Mercado Interno". Sylvie Goulard, antiga eurodeputada e ministra da Defesa, vai liderar os trabalhos da Comissão Europeia em matéria de política industrial e de promoção do Mercado Único Digital. Será igualmente responsável pela nova Direção-Geral da Indústria da Defesa e do Espaço. Dossier assume importância reforçada num contexto de crescente digitalização económica.



Elisa Ferreira Comissária da Coesão e Reformas. A vice-governadora do Banco de Portugal, que já foi ministra e eurodeputada, vai ficar com a pasta da "Política de Coesão e Reformas".

Mariya Gabriel Comissária para a Inovação e Juventude. Mariya Gabriel (PPE) é novamente a escolhida do Governo búlgaro, após ter chegado à Comissão em substituição de Kristalina Georgieva (atual diretora do Banco Mundial e nomeada da UE para o FMI). Tinha a pasta dos assuntos digitais e passará agora a ocupar-se da criação de novas perspetivas para a geração jovem (pasta designada "Inovação e Juventude").



Johannes Hahn Comissário para o Orçamento e Administração. Johannes Hahn (PPE) vai para o terceiro mandato na Comissão. Tinha a pasta do alargamento e agora será o responsável pelo "Orçamento e Administração", ficando a responder diretamente a Ursula von der Leyen.



Phil Hogan Comissário do Comércio. Phil Hogan (PPE) é mais um "repetente". Passa da Agricultura para o Comércio. Esta escolha deve ser lida à luz do infindável processo do Brexit. Será precisamente o irlandês o principal responsável por negociar com Londres a futura relação comercial uma vez consumado o divórcio, o que pode ser visto como uma espécie de castigo ao Reino Unido. Hogan tem ainda a difícil missão de moldar a relação comercial com os EUA de Trump.



Didier Reynders Comissário da Justiça. Didier Reynders (Renew Europe) é ministro dos Negócios Estrangeiros belga e já ocupou outras pastas em anteriores governos ( Finanças e Defesa). Na nova Comissão, será responsável pela "Justiça" (incluindo a questão do Estado de Direito).

Stella Kyriakides Comissária da Saúde. Stella Kyriakides é médica psicóloga, "com muitos anos de experiência no domínio dos assuntos sociais, da saúde e da prevenção do cancro".

Kadri Simson Comissária da Energia. Kadri Simson (Renew Europe) é ministra da Economia e foi deputada na Estónia durante vários anos. Vai ficar com a pasta da energia.

Jutta Urpilainen Comissária das Parcerias Internacionais. Jutta Urpilainen (S&D), ex-ministra das Finanças, trabalhou como enviada especial na Etiópia. Vai assumir a responsabilidade pelas "Parcerias Internacionais".

László Tracsányi Comissário da Política de Vizinhança e Alargamento. László Trócsányi (PPE, mas o partido Fidesz está suspenso), foi ministro da Justiça e é atualmente eurodeputado. Será responsável pela pasta Política de Vizinhança e Alargamento.

Virginijus Sinkevicius Comissário do Ambiente e Oceanos. Virginijus Sinkevicius (Verdes) tem apenas 28 anos e é o atual ministro da Economia da Lituânia. É o único comissário ligado aos Verdes e ficará com uma pasta da área, pois será o responsável pela pasta Ambiente e Oceanos.

Helena Dalli Comissária da Igualdade. Helena Dalli (S&D) " dedicou a sua vida política à igualdade", exercendo funções como Ministra do Diálogo Social, dos Assuntos do Consumidor e das Liberdades Civis, e também como Ministra dos Assuntos Europeus e da Igualdade.

Nicolas Schmit Comissário do Emprego. Nicolas Schmit (S&D) foi eurodeputado e Ministro do Emprego e do Trabalho, ficando agora responsável pela pasta "Emprego".

Janusz Wojciechowski Comissário da Agricultura. Janusz Wojciechowski (ECR) foi durante um longo período deputado do Parlamento Europeu no Comité da Agricultura, sendo atualmente membro do Tribunal de Contas Europeu. O único representante do Grupo dos Conservadores e Reformistas Europeus (ECR), o quarto maior partido europeu, fica com a pasta da agricultura. A atribuição da Agricultura à Polónia satisfaz as pretensões polacas e permite amenizar as difíceis relações entre Bruxelas e Varsóvia.

Paolo Gentiloni Comissário da Economia. Paolo Gentiloni (S&D) foi primeiro-ministro e Ministro dos Negócios Estrangeiros de Itália. Designado pelo novo governo italiano de pendor europeísta, vai ter uma das pastas mais relevantes da Comissão Europeia, substituindo o francês Pierre Moscovici. Depois da deriva anti-europeia do executivo populista Liga-5 Estrelas, a atribuição de uma pasta relevante a Gentiloni insere-se na tentativa de melhorar a relação entre Bruxelas e Roma precisamente quando se aproxima altura de aprovar os orçamentos para 2020.







Janez Lenarcic Comissário de Gestão de Crises. Janez Lenarcic (Independente) é o embaixador da Eslovénia na União Europeia e foi Secretário de Estado dos Assuntos Europeus. Trabalhou em estreita colaboração durante vários anos com as Nações Unidas, a Organização para a Segurança e a Cooperação na Europa e a União Europeia. Ficou com a pasta da "Gestão de Crises".

Rovana Plumb Comissária dos Transportes. Rovana Plumb (S&D) é deputada do Parlamento Europeu (Vice-Presidente do grupo dos Socialistas e Democratas) e foi Ministra do Ambiente e das Alterações Climáticas, Ministra do Trabalho, Ministra dos Fundos Europeus, Ministra da Educação e Ministra dos Transportes.

Ylva Johansson Comissária dos Assuntos Internos. Ylva Johansson (S&D) é Ministra do Emprego, mas também ex-Ministra do Ensino e Ministra da Saúde e dos Cuidados de Idosos e membro do Parlamento sueco. "É também uma perita altamente conceituada nos domínios do emprego, da integração, da saúde e do bem-estar"e vai ficar com a pasta Assuntos Internos.