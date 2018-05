Quem tem medo das alterações ao código laboral?

mais votado

Anónimo

Há 1 hora

Das alterações feitas em 2012, quem tem medo são os excedentários sindicalizados de carreira, quer eles sejam administradores, administrativos ou auxiliares do mais subalterno que exista. Todos e cada um deles. Os respectivos sindicatos também. Das alterações ao código laboral que querem fazer para reverter as alterações de 2012, no pós-declaração de bancarrota da República Portuguesa, quem deve ter medo é todo o cidadão deste país porque da próxima vez o resgate e a austeridade vão custar muito mais se se fizerem. Se não se fizerem também irá custar porque não me parece que a Venezuela madurista seja exemplo para quem quer que seja.