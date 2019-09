Quem torna públicas as listas de candidatos às legislativas? Até agora, ninguém

As listas dos candidatos às eleições legislativas de 6 de Outubro não foram, até agora, publicadas oficialmente. Nem pela Comissão Nacional de Eleições (CNE), que era até ao ano passado a entidade encarregue por lei de o fazer, nem pela Secretaria-geral do Ministério da Administração Interna (MAI), que foi quem herdou a incumbência.

A questão foi levantada esta quarta-feira pelo professor da Escola de Economia e Gestão da Universidade do Minho, Luís Aguiar-Conraria, num artigo de opinião publicado no jornal Público. Com o titulo "Sabe mesmo em quem vai votar", Aguiar-Conraria conta o périplo por que passou, contactando várias entidades, sem conseguir chegar a uma conclusão sobre a ausência de publicação.

A questão, escreve o professor universitário, começa por se colocar desde logo para as listas dos candidatos à Assembleia Legislativa da Região autónoma da Madeira, que vão a votos no próximo domingo, 22 de setembro, e para as quais até decorreu já o período do voto antecipado. A lista completa de candidatos não é pública e o mesmo acontece com a dos candidatos as legislativas de 6 de outubro.

De acordo com a lei eleitoral da Assembleia da República, as listas têm de ser entregues nos tribunais de comarca dos respetivos círculos eleitorais e, uma vez admitidas, devem ser "imediatamente afixadas à porta do tribunal e enviadas, por cópia, à Comissão Nacional de Eleições e ao Secretário-Geral do Ministério da Administração Interna ou, nas regiões autónomas, ao Representante da República, e às câmaras municipais, bem como, no estrangeiro, às representações diplomáticas e postos consulares".





Segundo o mapa calendário para as legislativas de outubro, disponível na página da CNE, a afixação das listas definitivamente admitidas deverá ter ocorrido até 14 de setembro. No mesmo prazo, refere a CNE, "a administração eleitoral da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna procede à divulgação na Internet das candidaturas admitidas".

O que está, aliás, previsto na lei eleitoral: cabe à "a administração eleitoral da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna" proceder à "divulgação na Internet das candidaturas admitidas". As mesmas que, no dia das eleições deverão também ser "publicadas por editais afixados à porta e no interior das assembleias de voto".

CNE "não pode" divulgar as listas