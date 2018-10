Quem vota em quem nas eleições do Brasil

Homem, branco, rendimento elevado, escolaridade alta, vivendo no Sul do país. Este é o retrato robô do eleitor de Jair Bolsonaro, que é possível tirar a partir dos dados da sondagem do Ibope encomendada pela Globo e pelo jornal Estado de São Paulo. Do outro lado, estão os muito pobres e desqualificados, que vivem no Nordeste do país. Bolsonaro vence em quase todas as categorias, até naquelas que foram vítimas do seu discurso mais visceral: mulheres e negros. Em termos globais, Bolsonaro e Haddad têm, respectivamente, 57% e 43% das intenções de votos válidos.