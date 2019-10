de abertura perante representantes da Câmara dos Comuns e Câmara dos Lordes, a monarca britânica indicou que o seu governo procurará "trabalhar numa nova parceria com a União Europeia, baseada no livre comércia e numa cooperação amigável".

Num comunicado conjunto ao discurso de Isabel II, Boris Johnson indicou que as pessoas estão "cansadas de um impasse e estão à espera de uma mudança". "E não querem esperar mais para ter o Brexit pronto."



O discurso de Isabel II será seguido de vários dias de debate entre os deputados britânicos da Câmara dos Comuns, concluindo depois numa votação do acordo de saída do Reino Unido da União Europeia. E, embora não sendo um voto de confiança oficial sobre Boris Johnson, o seu resultado poderá ditar o futuro do primeiro-ministro e do seu governo.

A rainha de Inglaterra, Isabel II, estabeleceu esta segunda-feira como prioridade do Governo britânico de Boris Johnson a "saída do Reino Unido da União Europeia no dia 31 de outubro". Em discursoNo chamado "Discurso da Rainha", a representante da casa real britânica de 93 anos anunciou mais de 20 novas medidas do governo britânico, incluindo legislação necessária para implementar um acordo de Brexit - caso Boris Johnson consiga chegar a acordo com a União Europeia esta semana. Estas incluem reformas no sistema de imigração, justiça, serviço de saúde e uma promessa de investimento no setor público para garantir crescimento económico.